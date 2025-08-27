Tekirdağ'da Bazı İlçelerde Denize Girilmesi Yasaklandı

Tekirdağ'da Bazı İlçelerde Denize Girilmesi Yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Valiliği, meteorolojik uyarılar doğrultusunda Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde belirli tarihlerde denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı. Uygulama, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

Tekirdağ Valiliği, meteorolojik uyarılar ve denizlerin genel durumu göz önüne alınarak bazı ilçelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacıyla Saray ilçesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı. Süleymanpaşa ilçesi genelinde ve Marmaraereğlisi Sultanköy Plajı'nda da aynı tarihlerde iki gün boyunca denize giriş yasaklandı. Şarköy ilçesinde ise 27 Ağustos'ta Hoşköy ve Mürefte Mahalleleri'nde, 28 Ağustos'ta ise ilçe genelinde denize girilmesi yasaklandı.

Plajlarda ve deniz kenarlarında valilik tarafından uyarı tabelaları yerleştirildi. Yetkililer, vatandaşların yasaklara uymalarını ve riskli durumlarda denize girmemelerini önemle hatırlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek

Hükümet düğmeye bastı, 81 ilde sığınaklar inşa edilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!

Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.