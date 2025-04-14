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Tekirdağ'da Başıboş Atlar Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Tekirdağ'da Başıboş Atlar Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
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Süleymanpaşa'da otluk alan arayarak dolaşan başıboş atlar, sabah saatlerinde mahallelerde cep telefonlarıyla görüntülenirken, sürücülere sıkıntılı anlar yaşatıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da otluk alan arayarak şehir içinde dolaşan başıboş atlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde başıboş dolaşan atlar, sabah saatlerinde farklı mahallelerde cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazen cadde ortasında yürüyen bazen de caddelere yakın park alanlarındaki yeşil alanlarda otlarken gözlenen atlar, zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Daha önce de farklı mahallelerde başıboş dolaşan atlar, zabıta tarafından yakalanarak bir çiftliğe teslim edilmişti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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