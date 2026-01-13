Haberler

Tekirdağ'da baltalı saldırgan 3 araca zarar verdi

Tekirdağ'da baltalı saldırgan 3 araca zarar verdi
Güncelleme:
Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde psikiyatrik rahatsızlığı bulunan bir kişi, park halindeki 3 araca balta ile saldırarak hasara yol açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabahın saatlerinde eline balta alan bir şahıs, 1'i polis aracı 3 otomobile kısmen zarar verdi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, M.T. (77) isimli ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen şahıs, çevrede park halindeki araçlara balta ile saldırdı. Saldırı sonucunda 1' bir polis aracı toplam 3 otomobilde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan şahıs kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

