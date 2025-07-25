Tekirdağ'da Bağcılık Enstitüsü'nde İlaçlama Sonrası 5 Kişi Zehirlendi

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yapılan ilaçlama çalışmasının ardından zehirlenme belirtisi gösteren 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kurum arazisinde zararlı ve hastalıklara karşı yapılan ilaçlama sonrası 5 çalışanda zehirlenme belirtisi görüldüğü ve bu kişilerin vakit kaybetmeden Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Zehirlenme belirtisi gösteren kişiler kurum tarafından hemen hastaneye götürülmüştür. Olayla ilgili aynı gün idari soruşturma başlatılmıştır. Enstitümüzde işçi sevk ve idaresinden sorumlu bölüm başkanı görevden alınmıştır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ihmali veya kusuru olanlar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilecektir. Rahatsızlanan arkadaşlarımıza ve enstitümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Olayla ilgili sürecin titizlikle takip edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ