Haberler

Tekirdağ'da aranan 160 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün bir haftalık çalışmasında, aranan toplam 160 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan bazı isimler elde edilen sonuçlar arasında yer alırken, tutuklanan 47 şahıs cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftalık dönemde yürütülen çalışmalarda, ifade ve hapis cezasıyla aranan toplam 160 şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti. Yapılan denetim ve operasyonlarda, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve hırsızlık" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S., "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.M., "Tasarlayarak öldürme" suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan T.E., "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası bulunan A.B. ile "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan C.Y. yakalanan isimler arasında yer aldı.

Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 47 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi amacıyla tüm ilçelerde gece gündüz denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title