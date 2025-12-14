Tekirdağ'da aranan 160 şahıs yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftalık dönemde yürütülen çalışmalarda, ifade ve hapis cezasıyla aranan toplam 160 şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti. Yapılan denetim ve operasyonlarda, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve hırsızlık" suçundan 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S., "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.M., "Tasarlayarak öldürme" suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan T.E., "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezası bulunan A.B. ile "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan C.Y. yakalanan isimler arasında yer aldı.

Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 47 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi amacıyla tüm ilçelerde gece gündüz denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ