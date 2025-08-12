Tekirdağ'da Apartman Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Apartman Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Tekirdağ Kapaklı ilçesindeki bir apartmanın çatı katında kaynak sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yaşanan yangın, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, çatı katında kaynak yapıldığı sırada yangın meydana geldi.

Çatıdan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
