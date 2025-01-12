Tekirdağ'da Anne ve Kızı Ölü Bulundu, Baba Ağır Yaralı
Marmaraereğlisi ilçesindeki bir villada anne ve kızı ölü olarak bulunurken, baba ağır yaralı halde bulundu. İddialara göre baba, önce eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada anne ve kızı ölü olarak, baba ise ağır yaralı halde bulundu.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ihbar üzerine villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri, evde kız çocuğu ve annenin cesedi ile karşılaşırken baba ise ağır yaralı halde bulundu.
İddiaya göre, ağır yaralı şahsın eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu düşünülüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa