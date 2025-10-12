Haberler

Tekirdağ'da Alkollü Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'da Alkollü Sürücüye 9 Bin Lira Ceza
Süleymanpaşa'da sivil trafik ekiplerinin denetiminde, alkollü araç kullanan sürücüye 9 bin lira ceza kesildi. Sürücünün 147 promil alkol testi sonucu, ehliyeti 6 ay süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sivil trafik ekiplerinin gece saatlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde ilginç bir olay yaşandı.

Olay, Değirmenaltı Caddesi üzerinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Asayiş ve Trafik Şube ekiplerinin ortak yürüttüğü denetim sırasında 39 NR 350 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsünün, ekipleri fark etmediği ve sivil trafik polislerini vale zannettiği öğrenildi.

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 147 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın oldukça üzerinde alkollü çıkan sürücüye, "alkollü araç kullanmak" suçundan 9 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücünün aracı da trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Sürücü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kent genelinde alkollü sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
