Şarampole uçtu, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün otomobili şarampole devrildi. 5. kez alkollü araç kullanmaktan 390 bin lira ceza alan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü, 5. kez alkollü çıkınca 390 bin lira ceza yedi.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası yaralanan A.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 2,02 promil alkollü olduğu belirlendi. 5. kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan sürücüye toplam 390 bin lira para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


