Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Doktorun Yargılanmasına Devam Edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 doktorun hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin alkollü sürücü doktorun yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuksuz yargılanan doktor L.K., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Avukat Fırat Eren Canpolat, sürücünün kaza sırasında alkollü olduğunu, bu nedenle olası kast kapsamında ceza alması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, kazada yaralanan A.A.G.'nin vücudunda oluşan zararın niteliğine ilişkin yeni gelen Adli Tıp Kurumu raporunun taraf avukatlarınca incelenmesi için süre talep edilmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Doktorların kongresinden dönen ve araçta 4 kişinin bulunduğu Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ile Uzm. Dr. Emel Ersöz, 12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybetmişti. - TEKİRDAĞ