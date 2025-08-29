Tekirdağ'da Alkollü Aday Sürücü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarpıştığı ve 2 kişinin hafif yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası olay yerinden firar eden alkollü aday sürücü, kazanın hemen yakınında park halindeki başka bir aracın içinde yakalandı.

Kaza, gece saatlerinde Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Dere 2. Sokak'ta meydana geldi. Y.Y. idaresindeki otomobil ile R.G. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası savrulan araçlar, bir evin bahçe duvarına çarparak hasar verdi.

Kazada otomobil sürücüsü Y.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan H.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi başka araçta yakaladı

Öte yandan kaza mahallinden firar eden sürücü R.G., olay yerine birkaç metre mesafe ileride park halinde bulunan bir araçta trafik polislerine yakalandı.

Sürücü belgesi iptal edildi

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrollerde, R.G.'nin aday sürücü olduğu ve 2,24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkolü çıkan aday sürücü R.G.'nin, sürücü belgesi işlemleri iptal edildi. - TEKİRDAĞ