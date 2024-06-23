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Tekirdağ'da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında hasat edilmeyi bekleyen buğdaylar küle döndü. Yangının sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ'da alev alev yanan buğday tarlası küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da hasadı devam eden tarlada çıkan yangın sonucu buğdaylar küle döndü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi'nde yer alan bir tarım arazisinde çıkan yangında, hasat edilmeyi bekleyen buğdaylar küle döndü. Sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Mahallede yaşayan vatandaşların kendi çabaları ile yangını söndürememesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında hasat edilmeyi bekleyen buğdayların küle döndüğü belirlendi.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, itfaiye ekipleri kenarlarına ve ormanlık alanlara cam şişe, sigara izmariti gibi yangına sebep olabilecek nesnelerin atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Tekirdağ Tarım 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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