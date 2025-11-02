Haberler

Tekirdağ'da Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne 9 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da, trafik kontrolü sırasında durdurulan bir otomobile abartı egzoz nedeniyle 9 bin 267 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsü, egzozun abartı takılı olmadığını, sadece çatlak bulunduğunu belirtti.

Tekirdağ Çorlu'da trafik kontrolünde durdurulan bir otomobile abartı egzozdan 9 bin 267 lira ceza kesildi. Muhabirin sorusunu cevaplayan araç sürücüsü, "Abart takılı değil aslında sadece egzozda çatlak vardı." diye konuştu.

Çorlu Trafik Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde trafik denetimi yaptı. Polis ekipleri, çevirmeye giren bir araçta abartı egzoz olduğunu tespit etti. Trafik Büro ekibi, vatandaşların huzurunu bozacak şekilde çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu aracın sürücüsü E.A.'ya 9 bin 267 lira para cezası kesti.

Kesilen cezanın ardından konuşan sürücü E.A., "Egzozda abart takılı değil aslında da çatlak vardı. O yüzden ihmalden dolayı da ceza kesildi. Eski bir araç, biraz tolerans tanınması gerekirdi diye düşünüyorum." dedi. - TEKİRDAĞ

