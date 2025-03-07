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Tekirdağ'da 84 Yaşındaki Adam Balkonundan Düştü

Tekirdağ'da 84 Yaşındaki Adam Balkonundan Düştü
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Tekirdağ Çorlu'da 84 yaşındaki Sami Karakaya, apartmanın 5. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturması başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da apartmanın 5. katındaki ikamet balkonundan düşen 84 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sami Karakaya (84), henüz bilinmeyen bir nedenle 5. katta oturduğu ikametin balkonundan bahçe zeminine düştü.

Fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sami Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Karakaya'nın cenazesi, otopsiye sevk edildi.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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