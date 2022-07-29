Tekirdağ'da 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Tekirdağ Polisi, kent genelinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde 6 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda şahısların üzerinde ve adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köseilyas mahallesinde durdurulan şüpheli şahısların üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramalarda, 1 adet katlanmış büyük beyaz renkli peçeteye sarılı 1 fişek siyah tel toka ile tutturulmuş kağıt parçası içinde daralı 0,8 gram metamfetamin maddesi ve daralı 0,6 gram metamfetamin maddesi, T.Ç isimli şahıs üzerinden 3 adet ayrı kesik plaster üzerinde toplam 6 adet 300 mg sentetik ecza hap maddesi ve 1 fişek ucu yakılarak birleştirilmiş şeffaf naylon poşet parçası içinde daralı 0,5 skunk maddesi A.Y. isimli şahıs üzerinden 1 adet üzeri yazılı beyaz kitap kağıdı parçasına sarılı iç içe daralı 4,9 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet defter kağıdı içinde daralı 2,1 gr metamfetamin maddesi, S.A isimli şahıs üzerinden 1 adet beyaz kapaklı şeffaf silindir plastik kutu içerisinde daralı 7,3 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesinde bir adreste yapılan aramalarda, 1 adet şeffaf poşet içerisinde bulunan uyuşturucu veya uyarıcı olduğu değerlendirilen maddenin daralı ağırlının 83.50 gram, darasız ağırlığının 82.50 gram olduğu renk ve koku ve görünüş bakımından uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 1 adet gri renkli üzerinde ibare bulunmayan pilleri takılı çalışır vaziyette hassas terazi, toplamda 2 bin 700 TL para elde edildi. Olayla ilgili B.T. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Cemaliye Mahallesinde de Ö.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 fişek daralı ağırlığı 0.80 gram, net ağırlığı 0.60 gram metamfetamin mad, 1 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 0.75 gram net ağırlığı 0.35 gram metamfetamin mad, 1 adet şeffaf poşet içerisinde kırmızı renkli ectasy hap, 15 adet satışa hazır vaziyette daralı ağırlığı 12 gram net ağırlığı 9.35 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Çorlu Hıdırağa Mahallesin Motorsiklet polis timleri görevlilerince durumu şüpheli olan daha sonra kimlik tespiti yapılan A.Y. isimli şahsın yapılan kontrolünde, 1 adet ağzı bağlı şeffaf poşet içeresinde daralı ağırlığı 26 gram net 21,95 gram olduğu renk koku ve görünüş itibari ile de uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 8 kapsül 300 mg ibareli sentetik ecza maddesi, 1 adet şeffaf poşet içerisinde kareli defter kağıdına sarılı daralı ağırlığı 7,9 gram net 3,85 gr olduğu renk koku ve görünüş itibari ile de uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 1 adet beyaz kareli defter kağıdına sarılı daralı ağırlığı 1,09 gram net ağırlığı 1 gr gelen renk ve koku itibariyle de uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden eroin maddesi, 1 adet beyaz çizgisiz defter kağıdına sarılı daralı ağırlığı 0,5 gram net ağırlığı 0,15 gram gelen renk ve koku itibariyle de uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 1 adet beyaz peçete parçasına sarılı daralı ağırlığı 1,7 gram net ağırlığı 1,20 gr gelen renk ve koku itibariyle de uyuşturucu maddelerden esrar maddesi ve şahıs üzerinde 240 TL para ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak sevk edilecek. - TEKİRDAĞ