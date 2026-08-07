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Hayrabolu'da Saman Balyaları Küle Döndü

Hayrabolu'da Saman Balyaları Küle Döndü
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Tayfun Ersin'e ait merada istiflenen saman balyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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