Tekirdağ'da 250 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu

Tekirdağ'da 250 Dönüm Buğday Tarlası Kül Oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen yangında, yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, jandarma inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratfakı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle buğday tarlasında çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve pulluklarla müdahale ederek destek verdi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ekiplerin ve vatandaşların uzun süren mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında yaklaşık 250 dönüm ekili buğday arazisinin zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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