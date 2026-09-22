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Tekirdağ'da 2 haftada 220 uyuşturucu şüphelisine adli işlem yapıldı, 25'i tutuklandı

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Tekirdağ'da 2 haftada 220 uyuşturucu şüphelisine adli işlem yapıldı, 25'i tutuklandı
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Tekirdağ'da son 2 haftada 11 ilçede yaşanan 184 olayda 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 25'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 13 kilo 877 gram uyuşturucu ve 47 bin 545 sentetik hap ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 13 kilo 877 gram çeşitli uyuşturucu madde, 47 bin 545 sentetik ecza hap ve 10 bin 370 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi ve gençlerin uyuşturucudan korunmasına yönelik çalışmalar il genelinde sürdürüldü. Son 2 haftalık dönemde 11 ilçede meydana gelen 184 ayrı olay kapsamında 50'si uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 220 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 13 kilo 877 gram çeşitli uyuşturucu madde, 47 bin 545 sentetik ecza hap, 10 bin 370 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal, 2 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 50 bin 20 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin vatandaşların desteği ve ihbarların katkısıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Vatandaşların ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ile 0552 155 59 59 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden iletebileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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