Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 1 haftada 152 yakalama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık operasyonunda, çeşitli suçlardan dolayı aranan 152 kişi yakalandı. Bu süre zarfında 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ genelinde emniyet ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda, haklarında ifade ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 152 aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü denetim ve operasyonlarda, yağma, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olma, cinsel saldırı ve karşılıksız çek gibi suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan şahıslar gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 50 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm ilçelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

