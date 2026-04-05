Tekirdağ'da aranan 140 kişi yakalandı, 50'si tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda aranan 140 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 50 kişi tutuklandı. Emniyet, huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmaların arttırıldığını belirtti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürdü. Son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 140 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında, 3 aydır firari olan ve 'silahla yağma, resmi belgede sahtecilik ve hırsızlık' suçlarından hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., 1 ay 3 gündür firari olan ve 'hırsızlık' suçundan 38 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. ile 'özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. da yer aldı.

Çalışmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 50 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, "İlimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik tüm ilçelerimizde sokak sokak, cadde cadde, gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
