Tekirdağ'da 135 Suçlu Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların da yer aldığı toplam 135 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarıya imza attı. Yapılan çalışmalar sonucunda "kasten öldürme" suçundan 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.Ç., "hırsızlık" suçundan 16 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.B., "silahla yağma" suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan H.E. ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 9 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan R.Ö.'nün de aralarında bulunduğu toplam 135 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan 47 kişinin çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - TEKİRDAĞ