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Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi girişinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda bir kişi yaralandı. Saldırganın M.C.'nin husumetlisi olduğu iddia ediliyor.

Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi girişinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Çiçek Caddesi Girişi Borsa Meydanı mevkiinde meydana geldi. Atık boşaltmak için geri dönüşüm tesisine gelen M.C. (33), yoldan geçen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kaçan saldırganın M.C.'nin husumetlisi olduğu öne sürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Borsa Meydanı Tekirdağ Çorlu Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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