Tekirdağ Çorlu'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı pompalı tüfekle saldırıya uğrayan K.S., hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı oturduğu depoda pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir şahıs, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın depo kısmında oturan K.S. (42), henüz kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kanlar içinde kaldı.

Bacağından yaralanan K.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüfeği çarşafa sarıp kaçmış

Olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği, çarşafa sarıp kaçtığı iddia edilen saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
