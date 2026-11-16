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Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı; kaza kameraya yansıdı

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Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı; kaza kameraya yansıdı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cemaliye Mahallesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motokurye tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu Cemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y.'nin kullandığı motosiklet ile Fatih Caddesi üzerinden sokağa geçiş yapan S.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası motosikletten savrulan İ.Y. kaldırım kenarına düşüp ağır yaralandı. Yaralı motokurye İ.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alınırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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