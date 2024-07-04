Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ Çorlu'da Otomobilin Arkadan Çarptığı Otobüs Yan Yattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki otomobil, önce otomobile sonra da otobüse arkadan çarparak yan yattı. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki otomobil, önce otomobile sonra da otobüse arkadan çarparak yan yattı. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Murat Güneysu (34) yönetimindeki 35 ASD 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile daha sonra da otobüse çarparak yan yattı.

Zincirleme kaza sonrası otomobil içinde sıkışan sürücü Murat Güneysu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Çorlu İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title