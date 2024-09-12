Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi