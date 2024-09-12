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Tekirdağ Çorlu'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. Eski itfaiye yönünden Atatürk Meydanı istikametine seyreden seyreden S.G.'nin kullandığı 59 AFK 902 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen D.V. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü S.G. ve yaya D.V. yaralandı. 2 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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