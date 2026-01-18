Haberler

Tekirdağ'da otomobil bir anda kayarak savruldu: Kazanın kıl payı atlatıldığı anlar kamerada

Güncelleme:
Çorlu'da virajda kayan bir araç ile karşı yönden gelen diğer bir aracın çarpışması kıl payı atlatıldı. Yolun kaygan olduğu belirtilerek sürücüler uyarıldı, alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

Tekirdağ Çorlu'da kazanın eşiğinden dönüldüğü anlar araç kamerasına yansıdı. Virajda kayan bir otomobille karşı şeritten gelen bir otomobilin çarpışması kıl payı atlatıldı.

Sabah erken saatlerde Çorlu - Ergene yolu üzeri Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkiinde, Çorlu istikametine seyreden bir araç virajı geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde kayarak savruldu.

Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil sürücüsü kazayla burun buruna kaldı. Sürücü, kıl payı atlattığı anlara ilişkin, yolun kaygan olduğuna dikkat çekti ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Çırak Bayırı ile ilgili sık sık kazaların meydana geldiğine dikkat çekilirken, gerekli tedbirlerin alınması istendi. - TEKİRDAĞ

