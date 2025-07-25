Tekirdağ Çorlu'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

Tekirdağ Çorlu'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu
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Tekirdağ Çorlu'da yapımı devam eden bir okul inşaatında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi, cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

Tekirdağ Çorlu'da yapımı devam eden okul inşaatında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki Eski Sanayi mevkisinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat halindeki bina içerisinde hareketsiz yatan bir erkek şahıs görüldü. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, itfaiye, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı intikal etti.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılan şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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