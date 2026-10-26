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Tekirdağ Çorlu'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı, anlar kameraya yansıdı

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Tekirdağ Çorlu'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı, anlar kameraya yansıdı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Salih Omurtak Caddesi'nde iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Sürücüler ve motosikletteki 1 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kameraya yansıyan kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi üzerinde Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Ö.E.'nin kullandığı motosiklet ile bir iş yerinin önünden yola çıkan M.A.Ş.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Yön tabelasının yerinden çıktığı kazada sürücüler ve motosikletteki 1 yolcu yaralandı. 3 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kameraya yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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