Tekirdağ Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çorlu'da Cemaliye Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen bıçaklı saldırıda, tartışma kavgaya dönüşerek bir şahıs yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir şahıs yaralandı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde Eski Gaziler Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen bir şahıs, bankta oturan S.C.'ye laf attı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçağa sarılan öfkeli şahıs, S.C.'ye saldırdı.

Koluna aldığı bıçak darbesi sonrası yaralanan S.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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