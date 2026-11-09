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Tekirdağ Çorlu'da 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hafif ticari araçla çarpışıp öldü

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Tekirdağ Çorlu'da 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hafif ticari araçla çarpışıp öldü
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Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta hafif ticari araçla çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 artçı yaralandı. Yaralı artçı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta hafif ticari araçla çarpışan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 artçı da yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiindeki dönel kavşakta meydana geldi. Barış Karateke'nin (20) kullandığı motosiklet ile İsmail B. idaresindeki hafif ticari araç dönel kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonrası motosikletten savrulan sürücü Barış Karateke olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette artçı olarak bulunan G.K. de yaralandı. Yaralı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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