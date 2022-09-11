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Tekirdağ 3. sayfa haberleri | Tekirdağ'da suç makinesi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ 3. sayfa haberleri | Tekirdağ'da suç makinesi yakalandı

Tekirdağ 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı. Şahsın, uyuşturucu, hırsızlık, alkol, silah, sahte kimlik, reşit olmayan ile ilişkiden suç kaydı bulunyor.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT, çok sayıda suç kaydı bulunan şahsın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler tarafından aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda 4 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, 1 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, 2 adet basit yaralama, 1 adet ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, reşit olmayanla cinsel ilişki, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, büyükbaş hayvan hırsızlığı olmak üzere toplamda 12 suçtan yakalama kararı bulunan C.S. Veliköy Mahallesinde A.A.D. adına kayıtlı sahte kimlikle yakalandı.

Kendini kaynakçı olarak tanıtıyormuş

Ayrıca dışarıda kendini kaynakçı olarak tanıttığı iddia edilen C.S. isimli şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da adli soruşturma başlatıldı. C.S. Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Çerkezköy Adliyesine sevk edilerek işlemlerinin ardından tutuklanarak Tekirdağ T1 Kapalı Cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Jandarma Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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