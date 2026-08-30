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Besni'de feci kaza: Teker çıktı, otomobil takla attı: 5 yaralı

Besni'de feci kaza: Teker çıktı, otomobil takla attı: 5 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sol arka tekeri yerinden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla attı. Kazada sürücü dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken tekeri çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni-Gaziantep Karayolunun Kurugöl Mevkiinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan H.K. (22) idaresindeki 27 ACJ 106 plakalı otomobilin sol arka tekeri yerinden çıkarak fırladı. Tekerin çıkmasının ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taklalar attı.

Kazada sürücü H.K. ile araçta bulunan T.K. (47), M.A.K. (19), D.K. (19) ve M.K. (49) yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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