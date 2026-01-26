Şanlıurfa'da trafiği tehlikeye atan motosikletliye ceza
Şanlıurfa'da tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye ceza kesildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'da tek teker üzerinde motosikletiyle trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye para cezası kesilirken, ehliyetine süresiz el konuldu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu sürücünün kimliği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu.
Ayrıca, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa