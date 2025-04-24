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Tehlikeli Yolculuk ve Taşımacılık Anbean Kaydedildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin camından dışarı sarkan gençler ile minibüsün tavanındaki aşırı yük tehlikeli bir şekilde seyir halindeyken cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Tehlikeli taşımacılık ve yolculuklar kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin camından dışarı çıkarak yapılan tehlikeli yolculuk ile minibüsün tavanına yerleştirilen aşırı yükle yapılan tehlikeli taşımacılık cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Safranbolu istikametine seyir halinde olan minibüsün tavanına istiflenen fazla yük, görenleri şaşırttı.

Trafiği tehlikeye düşüren o anlarda diğer araç sürücülerinin minibüse yaklaşmak yerine şeritlerinde kaldıkları dikkat çekti.

Safranbolu Su Deposu Sokak'ta iki genç kızın otomobilin camlarından sarkarak yaptıkları tehlikeli yolculuk arkadan gelen başka bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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