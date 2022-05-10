Tehlikeli gerginlik! Kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen mülteciyi tekme tokat dövdüler

Son dönemde sığınmacılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, mülteci olduğu iddia edilen bir şahsın çevresindeki kadınların videosunu çektiği öne sürüldü.

LİNÇ ETTİLER

Telefon kamerası ile kadınların videosunu çekerken çevredekiler tarafından fark edilen şahıs, AVM'deki diğer insanlar tarafından darbedilmeye başlandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

Her geçen saniye giderek artan kalabalığın ortasında kalan şahıs, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalığın elinden kurtuldu.

Haberler.com - 3. Sayfa