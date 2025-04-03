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Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam

Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam
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TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden biri olan Ebru Eroğlu, orduya geri dönmek için dava açtı. Eroğlu'nun savunmasında "Ben Teğmen Ebru Eroğlu Harbiye'ye birinci girdim, birinci bitirdim. Kayakta koşuda, atışta hep birinci oldum. İtalya'daki 'silahlı çatışma' yarışmasında ülkemi temsil ettim. Devletime yakışır bir Harbiyeliyim. Disiplinsizlik yapmam" dediği öğrenildi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla subay andı okuyan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 teğmenden Ebru Eroğlu, orduya geri dönmek için dava açtı.

"TSK'YA DERİNDEN BAĞLIYIM"

Sözcü gazetesinin ulaştığı dilekçede savunmasına da yer verilen Eroğlu, şunları söyledi: "Harbiye'ye 1. girdim, 1. bitirdim. Kayakta, koşuda, atışta 1. oldum, dalgıç sertifikası aldım. Erkeklerin katıldığı komando kursunu 58. bitirdim. Bakanlık beni başarılarımdan dolayı İtalya'daki silahlı çatışma yarışmasına gönderdi. Devletime yakışır bir Harbiye'li olmaya çalıştım. TSK'ya derinden bağlıyım. Disiplinsizlik kastım olamaz.'

"TEĞMENLER MEHİL MÜDDET İZNİNDEDİR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve 11 avukat tarafından hazırlanan dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı; "Disiplin soruşturmasına konu eylem, tören bitimi sonrası yaşanmıştır. Tören sonrası teğmenler, Kara Harp Okulu'nun emir ve komutasından çıkıp, mehil müddet iznindedir. Subay andının içeriğinin herhangi bir olumsuzluk içermediği, metnin içeriği ile ilgili bir sorun bulunmadığı idare tarafından da vurgulanmıştır. 2022'ye kadar törenlerde okunan ve bazı resmi törenlerde okunmaya devam eden subay andının, törenden sonra subaylık hayatlarının ilk gününde topluca okunması nasıl olur da devletin veya TSK'nın itibarına zarar verebilir?

YDK kararının çoğunluk oyu gerekçesinde, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözü bir disiplinsizlik değildir. 'Büyük önder Atatürk milletimiz ve devletimizin ortak değeridir, tartışılamaz' denilmektedir. 1995'ten 2023'e kadar resmi törende okunan subaylık andı toplumda karşıtlık yaratmamış ise bu olayda tören sonrası okunması neden karşıtlık yaratmıştır. Bu yemin metni törende okunmuş olsa, bir karşıtlık tartışması olacak mıydı? Toplumun çok büyük kısmına göre (kamuoyu yoklamaları yüzde 90 civarında) teğmenlerin eylemi nedeniyle devletin ve TSK'nın itibarının zedelenmediği apaçık ortadadır."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıHALİS ER:

GERİ DÖNMENİZİ TÜRK MİLLETİ İSTEMİYOR. YAPTIĞINIZIN CEZASINI ÇEKİN ÖMÜR BOYU

Yorum Beğen367
Yorum Beğenme276
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

erdoğan seni tebrik etti ve 1.cilik plaketi verdi peki sen ne yaptın bu milletin liderine önderine kılıç çektin şimdi strol git

Yorum Beğen326
Yorum Beğenme201
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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

hayır! disiplinsizsin. 7 kere yaptığın yazılı başvuru reddedilmesine rağmen emirlere aykırı hareket eden bir ersin, asla Harbiyeli değilsin. talihsizlik senin subay okuluna girebilmiş olmandır. Atatürk adını kullanman seni haklı çıkarmaz bazı trollerin gözünü boyar, o kadar.

Yorum Beğen307
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

chpye çaycı bile yapmamışlar bu boşu

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme114
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

yalvarıyor hainnn

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

burda anma çok boş yorum yapan var sizler çokmı disiplinli siniz bırakın milleti eleştirmeyi naptı disipsizlik çaldımı çırptımı

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

rusyada yaşasaydı şimdi yaşamıyordu

Yorum Beğen114
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

putin kendine kılıç çeken prigojini ibreti alem için uçaklan beraber yere çaktı

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

seni o orduya ageri alabilecek bir vatan haini asker varmı acaba

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Haber Yorumlarıozgurilhan89:

U dönüşü hemen

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