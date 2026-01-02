TCDD'den demiryollarında kar mesaisi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, ülke genelindeki kar yağışlarının artmasıyla yük ve yolcu taşımacılığının aksamaması adına demiryollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), ülke genelinde kar yağışının artmasıyla birlikte yük ve yolcu taşımacılığının aksamaması adına yürüttükleri çalışmalara ilişkin resmi internet sitesinden bilgi verdi.

Yeni yılla birlikte ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen, demiryolu trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için demiryolcular sahada yoğun bir mesai yürüttü. TCDD'nin resmi internet sitesinden edinilen bilgilere göre, 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağında yük ve yolcu taşımacılığının aksamaması amacıyla tüm imkanlar seferber edildi.

Sitede yer alan bilgiye göre karla mücadele çalışmaları, TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan kontrol merkezi tarafından koordine edildi. Ülke genelindeki hat kesimlerinde yürütülen tüm faaliyetler bu merkezden anlık olarak izlenirken, Bölge Müdürlükleriyle sürekli iletişim halinde planlama ve yönlendirme yapıldı.

Meteoroloji verileriyle önceden planlama

Ayrıca, TCDD bünyesinde görev yapan Meteoroloji Veri İzleme Merkezi aracılığıyla yurt genelindeki hava durumu anlık olarak takip edildi. Elde edilen meteorolojik veriler ve hava tahmin raporları doğrultusunda, riskli bölgeler önceden belirlenerek karla mücadele çalışmaları planlandı. Böylece kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı hat kesimlerinde önleyici tedbirler zamanında devreye alındı.

TCDD'ye bağlı 9 Bölge Müdürlüğünde görev yapan ekipler, belirlenen planlama doğrultusunda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü. Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu hat kesimlerinde hat kontrolleri, kar küreme ve buzlanmayı önleyici faaliyetler eş zamanlı olarak yürütüldü. Tren trafiği açısından kritik öneme sahip makas bölgelerinde düzenli temizlik ve kontrol çalışmaları titizlikle gerçekleştirildi.

Aşıt Tüneli'nde buzlanmaya karşı özel tedbirler

Yüksek rakımı ve sert iklim şartlarıyla bilinen Aşıt Tüneli'nde yürütülen çalışmalar, karla mücadele faaliyetlerinin en yoğun olduğu alanlardan biri oldu. Tünel içerisinde tavan ve yan yüzeylerde oluşan kalın buz tabakaları ile buz sarkıtları, tren trafiği açısından risk oluşturmadan önce kontrollü şekilde temizlendi.

Karla mücadele çalışmaları, teknolojik olarak son sistemlerle donatılmış rotatif kar küreme araçları, kar püskürtme makineleri, karkürerler ve özel müdahale ekipmanlarıyla yürütüldü.

Demiryollarında karla mücadele kapsamında yaklaşık 4 bin personel ve 914 teknik araç görev yaparken, tüm süreçler merkezi koordinasyon ve veri temelli planlama anlayışıyla yönetildi.

Yürütülen çalışmalarla yük ve yolcu taşımacılığı kesintisiz şekilde sürdürüldü. - ANKARA