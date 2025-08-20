TBMM Önünde Araç Yakan Şahıs Tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde aracını yakan şahıs tutuklandı.

TBMM önünde 33 FC 312 plakalı aracını yakan M.E.F., yakalanarak gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan hakkında soruşturma başlatılan M.E.F., mahkemeye sevk edildi. M.E.F'nin Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı, soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği kaydedildi. - ANKARA