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Taziye Evi Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'da tarife evinin önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga sırasında polis havaya ateş açarak müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Taziye evi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da taziye evi önünde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki taziye evinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet E. ve Mehmet Ali E. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga sonrasında yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taziye Evi Önünde Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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