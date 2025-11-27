Tayland ve Malezya'da Şiddetli Yağışlar: Can Kaybı 84'e Yükseldi

Tayland'ın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Komşu Malezya'daki sellerde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güneydoğu Asya'da ülkesi Tayland'ın güneyinde hayatı durma noktasına getiren muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor. Hükümet Sözcüsü Siripong Angkasakulkiat düzenlediği basın toplantısında, 7 eyaletteki hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini ifade etti. Siripong Angkasakulkiat ölümlerden 55'inin Songkhla'da yaşandığını aktardı. Siripong Angkasakulkiat, "Halka yardım çalışmaları devam ediyor, ancak sel felaketiyle uzun bir mücadele gerekecek" dedi. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesinden yapılan açıklamada, toplam 12 eyaletteki sellerden yaklaşık 1 milyon hanenin ve 3 milyondan fazla kişinin etkilendiği kaydedildi. Sel felaketinde binlerce kişi mahsur kalırken, büyük hasar meydana geldi. Birçok bölgede elektrik ve su kesintisi yaşandı, iletişim hatları kesildi.

Malezya'da 2 can kaybı

Komşu ülke Malezya'da da 7 eyalet, şiddetli yağışların ardından sele teslim oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 34 binden fazla kişi ise barınaklara sığındı. 34 milyonluk nüfuslu ülkede, Kasım ayından Mart ayına kadar süren musonu yağmurları nedeniyle seller meydana geliyor. - BANGKOK