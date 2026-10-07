Tayland'da sellerde can kaybı 60'a çıktı, Bangkok ile 27 eyalette etki sürüyor

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Tayland'da 16 Eylül'den itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 60'a yükseldi.

Tayland'da başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda eyalette 16 Eylül'den itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı arttı. Yetkililer, seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, Bangkok ve 27 eyalette selin etkisinin sürdüğünü, 1 milyondan fazla hanenin selden etkilendiğini açıkladı.

Tayland Meteoroloji Dairesi ise yaptığı uyarıda, ülkenin kuzey, kuzeydoğu, orta, doğu ve güney kesimlerinde 9-13 Ekim tarihleri arasında şiddetli sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı