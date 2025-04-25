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Tayland'da Polis Uçağı Denize Düştü: 6 Polis Hayatını Kaybetti

Tayland'da Polis Uçağı Denize Düştü: 6 Polis Hayatını Kaybetti
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Tayland'ın Hua Hin kentinde eğitim uçuşu yapan polis uçağının denize düşmesi sonucu 6 polis memuru hayatını kaybetti. Uçaktaki polislerin cenazeleri otopsi işlemleri için hastanelere sevk edildi.

Tayland'ın Hua Hin kentinde eğitim uçuşu yapan bir polis uçağının denize düşmesi sonucu 6 polis memuru hayatını kaybetti.

Tayland'ın güneyindeki Hua Hin kentinde Kraliyet Tayland Polisi'ne ait "Viking DHC-6 Twin Otter" tipi eğitim uçağı, kalkış yaptıktan kısa süre sonra yerel saatle 08.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybederek kıyıya yaklaşık 100 metre mesafede denize çakıldı. Bölgeye kurtarma ekipleri ve sahil güvenlik sevk edildi. Uçaktaki 6 polisten 5'inin olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Polislerin cansız bedenlerinin kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılmasının ardından olay yerinde saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan kısa törenin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için hastanelere sevk edildi.

Kraliyet Tayland Polisi Sözcüsü Archayon Kraithong yaptığı açıklamada, paraşüt eğitimi amacıyla havalanan uçakta 3 pilot, 2 teknisyen ve 1 mühendis bulunduğunu belirtti. Kraithong ayrıca uçağın kara kutusuna ulaşıldığı ve kazanın nedenin yapılan teknik incelemeler sonunda belirleneceğini ifade etti.

Olay yeri askeri birimler tarafından güvenlik çemberine alınırken, suyun içindeki uçağın enkazında incelemeler sürüyor. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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