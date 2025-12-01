Haberler

Tavuk döner yiyen 3 öğrenci zehirlendi

Niğde'de tavuk döner yiyen 3 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören S.Ö. (17), E.Ö. (17) ve B.Ç. (17) isimli öğrenciler tükettikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede gözlem ve tedavilerinin sürdüğü, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de söz konusu ürüne yönelik kontrol ve numune alma çalışmaları başlattığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
