Tavşanlı'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kardeşler Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 2 kardeş, takibe alındıktan sonra yapılan operasyonla yakalandı. Otomobillerinin teyp kısmında gizlenmiş bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan kardeşler, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenip, takibe alınan otomobillerinin teyp kısmında bonzai ve metamfetamin bulunan 2 kardeş, tutuklandı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.O. ile M.O. isimli 2 kardeşin uyuşturucu sattığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, 2 kardeşin içinde bulunduğu otomobili takip sonucu Domaniç ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda teyp kısmında gizlenmiş 19 gram bonzai ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor.