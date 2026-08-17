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Tavşanlı'da Trafo Patlaması: Yangın Büyümeden Söndürüldü

Tavşanlı'da Trafo Patlaması: Yangın Büyümeden Söndürüldü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, arıza ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir trafoda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından trafoda alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangının ardından bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, elektrik arıza ve bakım ekipleri olay yerine gelerek gerekli inceleme ve onarım çalışmalarını başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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