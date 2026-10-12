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Tavşanlı'da trafik polisleri ehliyet ve ruhsat denetiminde ceza kesti

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Tavşanlı'da trafik polisleri ehliyet ve ruhsat denetiminde ceza kesti
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Kütahya Tavşanlı'da trafik polisleri, sürücülere yönelik ehliyet, ruhsat ve kimlik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde eksik evrakı olan veya kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulanırken, sürücüler emniyet kemeri, cep telefonu ve hız kuralları konusunda uyarıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı şehir içi trafik polis ekipleri, sürücülere yönelik ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü denetimi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, denetimler kapsamında Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları tek tek durduran trafik polisleri; sürücülerin ehliyet, araç ruhsatı ve T.C. kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Sürücülere emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve hız kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunulan uygulamada, evraklarında eksiklik tespit edilen veya kural ihlali yapan sürücülere ilgili maddelerden idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla şehir içi trafik denetimlerinin farklı nokta ve saatlerde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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