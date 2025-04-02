Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı - Emet karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı - Emet karayolu 17. kilometrede Emirler Köyü yakınında Emet istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Muhammet İ. İdaresindeki 43 KJ 229 plakalı otomobil ile Tavşanlı'dan Emet istikametine seyir halinde olan Mustafa G.idaresindeki 43 AEA 330 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile 43 KJ 229 plakalı araç yoldan çıkarak boş araziye devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 43 AEA 330 otomobilde yolcu konumunda bulunan Z.G. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.,