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Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, her iki sürücü yaralandı. Olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Merkezi Çırçırçeşme Mahallesi Soylu caddesi Edep Sokak'ta, A.B., idaresindeki 43 U 525 plakalı otomobil ile S.D., idaresindeki 43 ABF 811 plakalı otomobilin ara sokakta çarpışması sonucu trafik trafik kazası meydana geldi.

Kazayı ihbar üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada her iki otomobil sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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