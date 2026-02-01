Haberler

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı çevre yolu üzerindeki Sadık Pembe Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 43 PB 476 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen, sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 AFT 766 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle isimleri belirtilmeyen motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
